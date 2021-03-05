Тюменская агропромышленная лизинговая компания отмечает 25-летний юбилей

| Фото: Тюменская агропромышленная лизинговая компания | Фото: Тюменская агропромышленная лизинговая компания

25-летний юбилей отмечает Тюменская агропромышленная лизинговая компания (ТАЛК) 5 марта 2021 года. Компания, без которой невозможно представить развитие региональной экономики, особенно аграрной отрасли. Компания активно участвует в реализации государственных программ поддержки, не просто оказывая услуги лизинга, а генерируя и реализуя инвестиционную политику Тюменской области

Обновление основных фондов субъектов МСП, поддержка сельскохозяйственных производителей Тюменской области, помощь в реализации инвестиционных проектов – вот лишь немногие из задач, которые помогает решать ТАЛК.

Цифры и факты развития компании по итогам 2019 года:

- 48-е место в общероссийском рейтинге лизинговых компаний (по данным РА "Эксперт")

- 6-е место по сегменту "сельское хозяйство"

-5-е место по размеру портфеля среди лизинговых компаний Уральского федерального округа (по данным РА "Эксперт")

- 1-е место по объему нового бизнеса

- 1-е место по объему нового бизнеса в сегменте сельского хозяйства.

На протяжении всей своей истории АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" последовательно укрепляла позиции на рынке лизинговых услуг, активно росла и успешно преодолевала все испытания, включая беспрецедентную ситуацию с пандемией коронавируса.

Именно благодаря надежному фундаменту, устойчивому финансовому и организационному состоянию, компании удалось продемонстрировать положительную динамику развития и рост по итогам 2020 года при общей тенденции падения рынка лизинга в РФ

Слаженная работа всего коллектива, четко определенные регламенты и правила позволили оперативно принять решения и быстро перейти на дистанционный формат работы. Сегодня подавляющий процент сделок с клиентами подписывается электронно-цифровой подписью, более 50% сотрудников работают удаленно (и это не сказывается на общей эффективности компании). Таким образом, компания доказала свою готовность к работе в любых, даже самых неопределенных условиях. Доказательство тому цифры – в сравнении с 2019 годом за 2020 год компания увеличила объем имущества, переданного в лизинг, на 20%, что в сумме сделок составило более чем 2,8 млрд рублей.

Несмотря на солидный, по меркам бизнеса, стаж, почивать на лаврах "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" не собирается. Согласно перспективной стратегии развития до 2024 года, необходимо расширить географию присутствия, увеличить объем сделок на коммерческой основе, увеличить собственный капитал за счёт прибыли, а также перейти на финансовую отчетность по международным стандартам.

"Но в первую очередь наша задача, конечно же, стать лучшей лизинговой компанией для наших клиентов, предлагая оптимальные решения для жизни и бизнеса", - отметил врио генерального директора АО "ТАЛК" Михаил Благовисный.