Танцевальные коллективы Тюменского медуниверситета победили в Италии

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Лауреатами первой степени II Международного конкурса "Vacanze Romane" стали театр танца "Своя" и студия "Аквилон" Тюменского медицинского университета, сообщает вуз.

Конкурс проходил в Риме (Италия) в дистанционном формате, тюменские коллективы представили постановки в направлении "Хореография".

Театр танца "Своя" стал лауреатом первой степени с композицией "Сестры по…" в номинации "Театр танца". Коллектив также отмечен специальным призом в номинации "Высокий уровень исполнительского мастерства". Спецприз в номинации "Лучший преподаватель" получила руководитель творческого коллектива "Своя", начальник отдела реализации молодежной политики Тюменского ГМУ Наталия Лагун.

Студия танца "Аквилон" с композицией "Тишина многоточий" признана лауреатом первой степени в номинации "Модерн".