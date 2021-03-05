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Новосибирца с наркотиками задержали под Тюменью

Происшествия, 16:31 05 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель Новосибирска на шесть с половиной лет отправился в колонию строгого режима за сбыт наркотиков. Запрещенные вещества нашли в его автомобиле при досмотре в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 5 ноября 2020 год молодой человек забрал из тайников в лесном массиве вблизи Санкт-Петербурга более 1,8 кг марихуаны и гашиша для сбыта в Новосибирске.

9 ноября его автомобиль Toyota Camry остановили сотрудники ДПС на посту в Тюменском районе. Водитель нервничал и инспекторы решили досмотреть его машину. Наркотики нашли в багажнике и под передним пассажирским сиденьем.

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# наркотики , уголовное дело

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