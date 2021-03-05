Более 49 тысяч жителей Тюменской области получат губернаторскую выплату

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Более 49 тыс. жителей Тюменской области получат губернаторские выплаты к 9 Мая.

По данным департамента социального развития, помощь в размере 10 тыс. рублей получат 207 участников Великой Отечественной войны, 89 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 72 ветерана, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя".

Выплата в 5 тыс. рублей будет начислена 5 тыс. 700 труженикам тыла.

Помощь в размере 2 тыс. рублей окажут около 43 тыс. гражданам, родившимся до 9 мая 1945 года.

Ранее о региональной выплате ко Дню Победы сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих личных аккаунтах в соцсетях. Из областного бюджета на поддержку ветеранов дополнительно выделят более 170 млн рублей.