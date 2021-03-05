В Тюмени пациентке с эпилепсией операцию на мозге провел главный нейрохирург России

| Фото: Ирина Ющенко, ОКБ№2 | Фото: Ирина Ющенко, ОКБ№2

Показательную операцию на головном мозге 20-летней девушке с фармакорезистентной формой эпилепсии выполнил главный нейрохирург России Владимир Крылов в Областной клинической больнице № 2, сообщает лечебное учреждение.

Приступы эпилепсии у пациентки случались несколько раз в день в течение пяти лет. Лекарства не помогали, пришлось прибегнуть к хирургическому удалению эпилептического очага в головном мозге.

Тюменская область включилась в проект "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в РФ" в 2020 году. Его задача - сделать лечение больных доступным в регионах. По мнению Владимира Крылова, ОКБ№2 имеет оснащение для оперативного вмешательства и послеоперационной реабилитации, команду профессиональных нейрохирургов и руководителя, поддерживающего инновации.