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Юные тюменцы могут поучаствовать в интеллектуальной исторической игре

Общество, 17:23 06 марта 2021

фото с сайта игра-1418.рф | фото с сайта игра-1418.рф

Школьников Тюменской области приглашают присоединиться ко всероссийской исторической интеллектуальной игре "1418". Регистрация уже стартовала на сайте игра-1418.рф, сообщает Российское движение школьников.

Старт намечен на 17 марта. Побороться за победу могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет. При этом можно объединяться в команды до десяти человек.

"Участников ждут вопросы и задания, посвященные Великой Отечественной войне. При этом они не требуют специальной подготовки, достаточно включить логику и интуицию. Работали над заданиями профессиональные авторы и редакторы интеллектуальных игр, а все материалы проходят историческую экспертизу", - отмечают организаторы.

Бонусом для участников станет подготовка к "Диктанту Победы-2021"

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# Великая Отечественная война , игра , Российское движение школьников

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