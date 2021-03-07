Тюменские предприниматели участвуют в разработке инвестиционных профилей муниципалитетов

Фото: rkn.gov.ru Фото: rkn.gov.ru

160 субъектов предпринимательства региона выступили в качестве экспертов в разработке инвестиционных профилей муниципальных образований Тюменской области на период до 2024 года. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Инвестиционный профиль – это программа инвестиционного развития муниципалитета, которая должна помочь местной администрации улучшить привлекательность территории как для инвесторов, так и для населения. Документ разделен на три части: Инвест Бук, Инвест Гайд, Инвест Трэкинг.

Инвест Бук - это анализ возможностей, преимуществ и ресурсов территории, на основе которых можно видеть перспективы ее развития на ближайшие годы. На этой основе готовится реестр ресурсов муниципалитета и анализируется и степень их использования в экономике. В рамках проекта было организовано анкетирование бизнеса и населения. Основой для создания первого раздела инвестиционных профилей стало коллективное мнение предприниматели и жители муниципальных образований.

В настоящее время начато создание инвестпрофилей 15 муниципальных образований Тюменской области. На следующем этапе специалисты в сфере инвестиций изучат команды муниципалитетов, которая занимается инвестиционным развитием, и дадут им рекомендации по улучшению работы. Предстоит также выработать конкретный план действий и перечень инвестиционных идей. Завершающий этап – практическое осуществление намеченных планов и реализация идей.