  • 7 марта 20217.03.2021воскресенье
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

20 водителей задержали автоинспекторы во время проверки в Тюменской области

Происшествия, 11:37 07 марта 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

20 водителей в состоянии опьянения задержали автоинспекторы на дорогах региона за сутки. Четверо автомобилистов сели нетрезвыми за руль повторно, они понесут уголовную ответственность, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ночь с 6 на 7 марта сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 15 человек, которые находились под воздействием алкоголя или наркотиков, в том числе 13 в Тюмени и Тюменском районе.

Мероприятия по выявлению нетрезвых автомобилистов продолжатся 7 и 8 марта. Утром 9 марта в Тюмени пройдет сплошная проверка водителей на трезвость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция , пьяные водители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:37 07.03.202120 водителей задержали автоинспекторы во время проверки в Тюменской области
09:15 07.03.2021Причины аварии на продуктопроводе в ХМАО изучит Ростехнадзор
17:50 06.03.2021Два ребенка попали под колеса на улице Троицкая в Тюмени
17:28 06.03.2021В Тюмени нетрезвый водитель врезался в снегоуборочный трактор