20 водителей задержали автоинспекторы во время проверки в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

20 водителей в состоянии опьянения задержали автоинспекторы на дорогах региона за сутки. Четверо автомобилистов сели нетрезвыми за руль повторно, они понесут уголовную ответственность, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ночь с 6 на 7 марта сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 15 человек, которые находились под воздействием алкоголя или наркотиков, в том числе 13 в Тюмени и Тюменском районе.

Мероприятия по выявлению нетрезвых автомобилистов продолжатся 7 и 8 марта. Утром 9 марта в Тюмени пройдет сплошная проверка водителей на трезвость.