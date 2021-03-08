Самозанятым тюменцам рассказали о ягодном бизнесе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Выращивание, сбор и переработка ягод, в том числе дикоросов и плодов труда дачников, вполне может быть удачной бизнес-идеей. Такое мнение высказал генеральный директор компании "Ягоды плюс" Эльмар Ибуков в ходе онлайн-встречи предпринимателей и представителей власти с заинтересованными в самозанятости жителями Тюменского района.

Компания "Ягоды плюс" - резидент индустриального парка "Боровский". Она занимается сбором и заготовкой дикорастущих ягод, грибов, кедрового ореха, закупом яблок у дачников и садоводов. В период заготовки на всех этапах работ компания создает рабочие места для более чем полутора тысяч человек в сельской местности. Предприятие выстроило устойчивые каналы сбыта. Продукция "Ягоды плюс" поставляется в торговые сети, а также в школы, детские сады, больницы и санаторно-курортные учреждения Тюменской и Курганской областей, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В Тюменском районе готовы помочь самозанятым жителям с выращиванием ягодных культур. Например, крестьянское хозяйство "Плодовое" предлагает посадочный материал и индивидуальные консультации специалистов, отметила глава хозяйства Светлана Гаврилова.

У желающих включиться в ягодный бизнес еще есть время для принятия решения - встреча с теми, кто готов заняться этим делом, состоится в апреле.