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В Тюмени назван победитель кулинарного шоу "Коронное блюдо"

Общество, 19:50 07 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вячеслав Анкудинов стал победителем кулинарного конкуоса "Коронное блюдо", финал которого состоялся на рынке "Алебашевский bazar" в Тюмени 7 марта. Ему вручили сертификат номиналом 50 тыс. рублей от турагентства.

"На суд жюри Вячеслав Анкудинов представил курицу терияки. Все были покорены соусом, который он приготовил. Вячеслав не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности повара. Он просто любит готовить дома, ему это нравится", – поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта Елена Кукмарцева.

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Елизавета Кузнецова и Марина Бобылева получили "Приз зрительских симпатий". Девушки набрали одинаковое количество голосов.

Другие участники, которые прошли в финал шоу "Коронное блюдо", отмечены дипломами, призами и подарками от партнеров конкурса – турагентства, радиостанции и рынка "Алебашевский bazar".

За звание лучшего боролись 12 финалистов. Из предложенных продуктов они приготовили и презентовали свое блюдо.

"Конкурсанты готовили из того, что есть на столах. Им разрешалось брать дополнительные ингредиенты на специальных площадках. Подойти к ним можно было всего два раза. Например, можно было взять необходимую технику, зелень, соусы, что-то небольшое", – добавила Елена Кукмарцева.

Напомним, старт кулинарного конкурса "Коронное блюдо" был объявлен в начале февраля. Принять участие в проекте могли все желающие от 18 до 64 лет.

Инна Пахомова

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# конкурс , кулинария

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