У безработного тюменца обнаружили героин

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

61-летнего жителя Тюмени задержали за хранение наркотиков. У него был обнаружен героин.

По информации регионального УМВД, мужчину на автомобиле остановили для проверки документов. Он заметно нервничал. Во время досмотра машины был изъят сверток, в котором находилось порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это героин, массой более 1 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.