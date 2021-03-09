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У безработного тюменца обнаружили героин

Происшествия, 14:31 09 марта 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

61-летнего жителя Тюмени задержали за хранение наркотиков. У него был обнаружен героин.

По информации регионального УМВД, мужчину на автомобиле остановили для проверки документов. Он заметно нервничал. Во время досмотра машины был изъят сверток, в котором находилось порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это героин, массой более 1 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# героин , наркотики

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