Тобольские ученые помогут в подготовке всероссийской казачьей акции

| Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН окажет помощь в подготовке всероссийской патриотической акции, посвященной походу атамана Ермака в Сибирь.

Об этом на встрече в Москве договорились директор тобольской организации Игорь Ломакин и верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. Проведение акции намечено на лето текущего года. Участники диалога высоко оценили заслуги Ермака и его казачьей дружины в истории освоения Сибири, дальнейшего становления и развития Российского государства.

"Эти казаки были настоящими героями-воинами, проявившими смелость и мужество в сражениях c войском хана Кучума. После чего были открыты пути для освоения новых земель за Уральскими горами. Последователи Ермака расширяли и охраняли государственные границы, закрепляясь на территории городками и острогами. Именно землепроходцам – казакам - принадлежит честь открытия Северо-Восточной Азии, огромных пространств Сибири и Дальнего Востока. Благодаря усилиям казаков были заложены первые сибирские города, открыты бассейны рек Енисей и Лена, обследована территория Восточной Сибири до самого побережья Охотского моря и сделана масса географических открытий", - подчеркнул Николай Дьяконов.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере экологии. В структуре союза функционирует экологическое управление, которое заинтересовано в получении консультативной помощи от тобольских ученых. Особое внимание лидер казачества проявляет к задачам по восстановлению популяции осетровых пород в реках России. Здесь может быть востребован опыт тобольских ученых, которые совместно с компанией СИБУР занимаются реализацией научно-исследовательского проекта по сбережению сибирского осетра в нижнем течении Иртыша.

Кроме того, союз казаков-воинов поддержал инициативу коллектива Тобольской комплексной научной станции о присвоении имени атамана Ермака новому тобольскому аэропорту, ввод в эксплуатацию которого ожидается осенью 2021 года.