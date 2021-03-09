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Тюменские скалолазы заняли призовые места Кубка России

Спорт, 14:24 09 марта 2021

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменцы Екатерина Баращук и Александр Шиков завоевали награды Кубка России по скалолазанию в Воронеже, сообщает Федерация скалолазания России.

В дисциплине "Лазание на скорость среди женщин" Екатерина Баращук стала обладательницей бронзовой награды. В забеге за третье место ее соперницей была пятикратная обладательница Кубка России Елена Тимофеева из Свердловской области. Баращук с результатом 7,596 секунды оказалась быстрее. Кубок России завоевала Полина Кулагина из Красноярского края.

В мужской части турнира обладателем трофея стал действующий чемпион России Арсений Богомолов. Спортсмен из Воронежа в финале сошелся с тюменцем Александром Шиковым. Борьба за Кубок получилась упорной, но воронежец оказался быстрее – 15-метровую эталонную трассу он пролез за 5,730 секунды, тогда как его соперник за 5,978.

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# Александр Шиков , Екатерина Баращук , скалолазание

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