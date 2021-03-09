Психолог Елена Подгорная: "Жертвами телефонных мошенников чаще всего становятся тревожные люди"

| Фото: заводоуковский межмуниципальный отдел МВД Росси | Фото: заводоуковский межмуниципальный отдел МВД Росси

Любой человек, независимо от образования и возраста, может стать жертвой телефонного мошенника. Чаще в такие ситуации попадают тревожные люди и те, кому сложно принимать решения, уверена психолог из Тюмени Елена Подгорная.

Специалист прокомментировала случай тюменки, которую мошенники обманули на 2 млн рублей.

Позвонивший на телефон женщине человек представился сотрудником крупного банка и убедил пострадавшую, что ее персональными данными завладели мошенники, оформляют от ее имени кредит, для аннулирования которого нужно взять ссуду. Под руководством звонившего тюменка оформила заем в отделении кредитного учреждения и перевела деньги на указанные счета, якобы вернув деньги банку. В достоверности слов собеседника пострадавшей не дали усомниться: мошенники все время держали ее на телефоне, заявили, что к операции по "спасению" денег подключились сотрудники МВД, а отказ от сотрудничества может быть воспринят, как соучастие в незаконной схеме.

Осознание пришло только днем позже, когда те же преступники выманивали у тюменки новую порцию денег.

Психолог Елена Подгорная советует обсуждать с близкими людьми возможные действия в подобных ситуациях. К разговору важно привлекать и детей, которые могут стать мишенью аферистов.

"В случае таких звонков нужно положить трубку и позвонить в банк по горячей линии. Позвоните близкому человеку, чтобы рассказать о ситуации, убрать тревогу и включить рациональное мышление. Можно заранее заготовить фразу, например шутку, чтобы разбить шаблон мошенников. Возьмите также за правило важные финансовые решение обсуждать с теми, кому доверяете", - сказала Елена Подгорная.

Тем, кто уже попался на уловки мошенников, специалист рекомендует рассказать о ситуации близкому человеку или психологу. И обязательно обратиться в полицию.

Татьяна Ковалева