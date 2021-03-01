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В Тюмени киновед Наталья Соколова обсудит со зрителями фильм "Сталкер"

Общество, 08:17 11 марта 2021

Министерство культуры РФ кадр из фильма "Сталкер" | Фото: Министерство культуры РФ

Показ фильма Андрея Тарковского "Сталкер" с киноведом Натальей Соколовой начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 12 марта в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

"Разобраться в одной из лучших картин всех времен поможет киновед, преподаватель истории кино и директор фестиваля документальных фильмов "Кинза" Наталья Соколова", – говорят организаторы встречи.

После просмотра фильма гостям предложат экскурсию по новой мистической выставке "С четверга на пятницу". Ее создательница — фотограф и художница из Санкт-Петербурга Алина Утробина. Она призналась, что вдохновлялась творчеством Андрея Тарковского.

Вход платный. Зарегистрироваться можно в комментариях к посту, поставив "+". Возрастное ограничение: 18+.

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# кино , Контора пароходства , фильм

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