Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными среди тюменцев марками авто с пробегом

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Спрос на подержанные автомобили в Тюменской области в III квартале 2020 года вырос на 83% по сравнению с предыдущим кварталом. Чаще всего тюменцы приобретали автомобили бренда ВАЗ (Lada), на втором месте – Kia, на третьем – Hyundai, сообщает ЦУР Тюменской области.

Спрос на отечественные автомобили в России успешно поддерживается госпрограммами. Благодаря льготным условиям в стране реализовано более 42 тыс. 500 машин за январь-февраль 2021 года.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, что по программе льготного автокредитования граждане приобрели около 35,4 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга - еще более 7,1 тыс. автомобилей. Жители Тюменской области с января по ноябрь 2020 года приобрели 1 тыс. 336 автомобилей Lada, 1 тыс. 275 Lada 4x4.

Ранее в Минпромторг анонсировал выделение 16 млрд рублей на стимулирование спроса отечественной автомобильной промышленности. 8,9 млрд рублей направят на программы льготного автокредитования, еще 3,8 млрд рублей предусмотрены на программу льготного лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На стимулирования продаж газомоторной техники выделят 3,33 млрд рублей.