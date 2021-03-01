В Тюменской области в 2020 году рост жалоб на банки связан с пандемией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6 тыс. обращений поступило в 2020 г. в Банк России от жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, что на 8% больше, в сравнении с предыдущим годом. Рост жалоб на банки на 20% вызван появлением новых тем в связи с пандемией, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

В частности, граждане обращались по поводу реструктуризации кредитов, отказа в оформлении и аннулирования кредитных каникул, госпрограмм льготной ипотеки. Потребителям требовались разъяснения мер поддержки.

Более 70% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, остальные – страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций (МФО), кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг.

Тюменцы, югорчане и ямальцы продолжают жаловаться на навязывание дополнительных услуг – более 200 обращений. По-прежнему потребителям навязывают страховки: жизни, здоровья при заключении кредитного договора.

Напомним, что заемщик может расторгнуть как индивидуальный договор страхования жизни или здоровья, так и договор подключения его к программе коллективного страхования в течение "периода охлаждения" – 14 календарных дней со дня заключения договора. Главное условие для возврата страховки – отсутствие страховых случаев за период ее действия. Кредитор обязан вернуть уплаченные за полис деньги в течение семи рабочих дней.