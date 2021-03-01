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В Тюмени с начала года при пожарах в домах погибли шесть человек

Общество, 11:34 10 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть человек погибли в пожарах в Тюмени с начала 2021 года. В жилом секторе города произошел уже 61 пожар, сообщил директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских.

Основными причинами пожаров в индивидуальных жилых домах эксперты называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В многоквартирных чаще всего виной становится – неосторожное обращение с огнем.

"На УК (ТСЖ, кооперативы) возложены обязанности по проверке электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, - сказал Датских. - О частных домовладениях, где проживают неблагополучные семьи и одинокие люди, информацию должны предоставлять квартальные".

Информирование населения о пожарной безопасности планируют организовать через управляющие организации. В скором времени информационные материалы по соблюдению мер пожарной безопасности появятся на досках объявлений в подъездах домов.

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# квартальные , Олег Датских , пожарная безопасность , УК

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