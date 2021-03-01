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В Тобольске покажут фильм про Семена Ремезова

Общество, 09:07 11 марта 2021

Центр искусств и кульутры Тобольска | Фото: Центр искусств и кульутры Тобольска

Показ художественно-документального фильма "Семен Ремезов: взгляд Бога" пройдет в тобольском ДК "Речник" 11 марта, начало в 13 часов, сообщает администрация города.

Показ фильма проходит в Год Семена Ремезова в Тобольске.

Автор картины тюменский писатель, журналист Анатолий Омельчук, режиссер фильма Людмила Борисова.

Перед показом картины в фойе будет работать фотовыставка и фотозона, посвященные четырехлетию со дня начала съемок в Тобольске фильма "Тобол".

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+

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# Семен Ремезов , фильм

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