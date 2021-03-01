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Жителей Тюменской области приглашают во всероссийскую "Медиашколу"

Общество, 08:54 11 марта 2021

пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Всероссийская онлайн "Медиашкола" для деятелей IT, медиа и цифрового искусства пройдет в Тюмени с 27 марта по 7 мая. Подать заявку может любой желающий от 16 лет, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Участниками станут 200 человек со всей России с разным уровнем знаний. На протяжении месяца они пройдут онлайн-обучение по четырем направлениям: дополненная реальность — работа с технологиями виртуальной реальности; световые приборы и LED экраны — здесь научат создавать световые эффекты; машинное обучение — участники разработают нейронные сети; интерактивность и генеративная графика — здесь будут проектировать действия человека в физическом и цифровом пространстве. Работа пройдет в командах от трех до шести человек.

Участники "Медиашколы" разработают совместно с экспертами концепции проектов и создадут выставки цифрового искусства в мультицентре "Контора пароходства" и "МТЦ Космос".

Регистрация открыта по ссылке до 21 марта.

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# медиацентр , медиашкола

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