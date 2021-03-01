В Тюмени пройдет двухдневный "Масленичный разгуляй"

| Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень" (архив) | Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень" (архив)

"Масленичный разгуляй" развернется на шести площадках Тюмени 13 и 14 марта.

"Горожан ждут небольшие концерты по аналогии с выступлениями, которые мы организовывали на День Победы и другие праздники. Коллективы будут переезжать с одной площадки на другую и проводить на каждой точке концертную театрализованную программу. Будут выступать артисты, ходулисты, скоморохи, аниматоры, ростовые куклы", – рассказала заместитель директора Центра культуры и творчества "Тюмень" Оксана Приданникова.

Продолжительность концерта на каждой площадке – 30-40 минут. В программе выступление солистов Натальи Малаенко, Михаила Шепеленко, Анастасии Русановой, Дарьи Чехомовой, фольклорного ансамбля "Росстань", ансамбля "Джеззи".

13 марта в 11 часов артисты прибудут в сквер Сказок (ул. А. Митинского, 7), а в 13 часов - в сквер Якова Неумоева. В 15 часов мини-концерт начнется на Цветном бульваре.

14 марта в 11 часов концертная бригада начнет выступать в сквере "Песочные часы" (ул. Вьюжная, 8). В 13 часов артисты выступят в сквере Комсомольский, а в 15 часов – в сквере "Серебряные ключи".

Инна Пахомова