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В отношении жительницы Тюмени возбуждено уголовное за смертельное ранение собаки

Происшествия, 13:41 10 марта 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Уголовное дело возбудили в отношении женщины 1989 года рождения, которая порезала собаку ножом в Тюмени 7 марта.

"Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Тюменке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – рассказала пресс-секретарь городского УМВД России Мария Нрвопашина.

Напомним, еще живую окровавленную собаку с большой раной на шее заметили у дома № 60 на ул. Харьковская днем 7 марта. Очевидцы сообщили о случившемся волонтерам группы помощи "4 лапы Тюмень". Была вызвана полиция. Зоозащитники пытались спасти молодую собаку, но она умерла в ветеринарной клинике спустя пару часов после операции.

Полицейские установили, что животное ударила ножом женщина. Правоохранителям она пояснила, что якобы у нее случился приступ агрессии из-за ссоры с сожителем. В итоге она набросилась с ножом на его собаку.

Инна Пахомова

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# полиция , УМВД России по Тюмени

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