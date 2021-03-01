Гостей Ишима провезут по ершовским местам и угостят медовым взваром

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Ишимские музейщики приглашают жителей региона на обновленные экскурсии ко дню рождения сказочника-земляка Петра Ершова. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса Юлия Малинина.

Заявки уже есть, как от жителей Ишима и Приишимья, так и из Тюмени и Екатеринбурга. Некоторые приезжают в город не по первому разу.

"В автобусную экскурсию "По Ершовским местам" включили новый интересный объект со своей историей – шедевр архитектурного модерна - купеческий дом Анастасии Обедниковой. Для детей дополнили программу поэтическим игровым интерактивом у единственного в мире музея Ершова. Угощать гостей будем сыта - специальным медовым взваром, известным еще до эпохи чая", - сказала она.

Кстати, историческая часть Ишима напоминает Рыбу-кита из знаменитой сказки, добавила музейщик. Еще считается, что того, кто прикоснется на экскурсии к сохранившемуся древнему фундаменту собора XVIII века, ждет удача в любом начинании.

В финале путешествия посетители познакомятся с настоящим Коньком-горбунком на конном ранчо, в прошлом – осликом Иашей, и покормят его морковкой и яблоками.

Еще одна автобусная экскурсия "Ишим на литературной карте России" позволит участникам узнать ответы на несколько интересных вопросов: почему Ишиму присвоили почетное звание литературного города России, что написал Ершов, кроме "Конька-горбунка", что купил Чехов в маленьком сибирском городке, в какой книге Жюля Верна Ишим упоминается более 50-ти раз и кто ходил из Ишима в Санкт-Петербург пешком.

Все экскурсии проводятся по предварительной записи и с соблюдением санитарных требований, пояснили организаторы. Оставить заявку можно по телефонам: +7(34551)2-38-17, +7-992-303-74-87.

Инна Кондрашкина