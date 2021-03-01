Партия духовых и ударных музыкальных инструментов поступила в Тюменскую область

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Партия духовых и ударных музыкальных инструментов поступила в Тюменскую область. Получателями стали детские школы искусств Голышманово и Ялуторовска, тюменские "Этюд" и "Гармония", сообщает региональный департамент культуры.

Школы, в зависимости от направленных заявок, получили новые кларнеты, флейты, полупрофессиональные валторны, трубы и тромбоны, а также малые и большие барабаны.

Благодаря новому оборудованию в детском симфоническом оркестре ДШИ "Этюд" появится группа кларнетов, пополнится группа гобоев, будет значительно расширен состав оркестра. Кроме этого, по классу кларнета и фагота увеличится педагогический состав школы. К обучению в новых классах тюменцы смогут приступить в 2021-2022 учебном году.

Всего 13 детских школ искусств в 10 муниципальных образованиях Тюменской области в 2021 г. получат музыкальные инструменты. На эти цели выделено 65,7 млн рублей, из них 17,7 млн рублей - федеральные средства.

Оснащение инструментами детских школ искусств является одной из приоритетных задач национального проекта "Культура".