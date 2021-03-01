Масленица в Тобольске пройдет на пяти площадках

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Универсальная ярмарка "Веселая масленица" состоится на пяти площадках Тобольска 13 и 14 марта, сообщает городская администрация.

Праздничные гулянья пройдут в п. Сумкино возле Дома культуры "Водник", мкр Иртышский у ДК "Речник", мкр Менделеево на спортивной площадке в районе жилых домов №№11 и 14, мкр Левобережье, ул. Раздольная, 2 и на Базарной площади.

13 марта с 12 до 16 часов и 14 марта с 10 до 15 часов тоболяки и гости города могут приобрести на ярмарке продукты питания, непродовольственные товары, а также выпечку и другие продукты от тобольских рестораторов.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 12 марта в департаменте экономики администрации города Тобольска по телефону 8 (3456) 24-12-45.