  • 10 марта 202110.03.2021среда
  • USD74,2640
    EUR88,1736
  • В Тюмени -13..-15 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Масленица в Тобольске пройдет на пяти площадках

Общество, 17:57 10 марта 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Универсальная ярмарка "Веселая масленица" состоится на пяти площадках Тобольска 13 и 14 марта, сообщает городская администрация.

Праздничные гулянья пройдут в п. Сумкино возле Дома культуры "Водник", мкр Иртышский у ДК "Речник", мкр Менделеево на спортивной площадке в районе жилых домов №№11 и 14, мкр Левобережье, ул. Раздольная, 2 и на Базарной площади.

13 марта с 12 до 16 часов и 14 марта с 10 до 15 часов тоболяки и гости города могут приобрести на ярмарке продукты питания, непродовольственные товары, а также выпечку и другие продукты от тобольских рестораторов.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 12 марта в департаменте экономики администрации города Тобольска по телефону 8 (3456) 24-12-45.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Масленица , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 10.03.2021В Тюмени открылся общественный штаб по наблюдению за выборами в регионе
18:39 10.03.2021В Тюменской области более 71% жителей получают госуслуги онлайн
18:08 10.03.2021В тюменском приюте построили новые вольеры для животных
17:57 10.03.2021Масленица в Тобольске пройдет на пяти площадках