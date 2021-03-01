В Тюменской области более 71% жителей получают госуслуги онлайн

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Для получения государственных и муниципальных услуг в 2019 году Интернет использовали 71,8% жителей Тюменской области, в то время как в 2015 году - лишь 21,6%. В среднем по России этот показатель составлял 18,4% в 2015 году и 57,5% в 2019 году. Такие данные приводятся в сборнике "Информационное общество в Российской Федерации", который подготовили Росстат и Высшая школа экономики.

Количество жителей сельских районов, использующих Интернет для получения госуслуг, увеличилось в Тюменской области с 25% в 2015 году до 65% в 2019 году, а количество горожан за тот же период выросло с 57,3% до 81,4%.

Качеством предоставленных через Интернет государственных и муниципальных услуг в 2015 году оказались полностью удовлетворены 69,6% тюменцев, а в 2019 году - 89,8%, остальные удовлетворены частично. Неудовлетворительную оценку по итогам 2019 года не высказал ни один тюменский пользователь. В целом по стране показатель удовлетворенности качеством электронных госуслуг вырос 61,7% до 73,8%.

В 2019 году Интернетом пользовалось более 85% населения Тюменской области, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 71%. В среднем по России доля пользователей Интернета в общей численности населения увеличилась с 77,7% в 2015 году до 88,6% в 2019 году.

В числе факторов, сдерживающих использование сети Интернет населением нашего региона, по данным статистики 2018 года, на первом месте находится недостаток навыков у пользователей - 61,6% от общей численности населения, не использовавшего Интернет. На втором месте - отсутствие необходимости или интереса (59,4%), на третьем - высокие затраты на подключение (13,8%), на четвертом - соображения безопасности (2,6%), на пятом - отсутствие возможности подключения (0,8%).

Количество тюменцев, использующих Интернет для заказа товаров и услуг, увеличилось с 31,9% в 2015 году до 57,3% в 2019 году. В среднем по стране этот показатель вырос с 26,7% в 2015 году до 41,7 в 2019 году.

Авторы исследования отмечают, что средства защиты информации при использовании Интернетом, в том числе антивирусное программное обеспечение и антиспамовые фильтры, в 2015 году применяли 87,6% тюменских пользователей, а в 2019 году - лишь 85,1%.

Евгений Бабенко