Тотальный симфорок-концерт пройдет в тюменском "Нефтянике"

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

Гитарные и вокальные рок-хиты прозвучат в музыкальном проекте "Рок-атака" от джаз-оркестра "Золотая труба" на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 11 апреля, сообщают организаторы.

Джаз-оркестр назвал предстоящий концерт творческим дебютом, потому что впервые использует формат тотального симфорок-концерта.

Коллектив пригласил отечественных и зарубежных исполнителей для совместного выступления. Главными заводилами программы станут два известных гитариста: московский музыкант, композитор, автор ютюб-канала Дмитрий Андрианов и солист джаз-оркестра "Золотая труба", преподаватель колледжа искусств Андрей Злоян. Украсят концерт и другие исполнители: заслуженная артистка России Вероника Думпе, Светлана Костко, Виктория Некрасова, Игорь Пылаев и вокал-группа "Санрайз".

Музыканты обещают, что их авторские композиции прозвучат в аранжировках в сопровождении полного состава "Золотой трубы".

Напомним, оркестр "Золотая труба" – это 25 человек, играющих на духовых, ударных и клавишных инструментах. Такой состав позволяет исполнять классические джазовые, эстрадные и ретро-хиты, с неповторимой точностью передавая всю палитру звуков. В состав оркестра входят лучшие профессиональные музыканты Тюмени и Тюменской области, что делает его уникальным.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.