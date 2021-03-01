450 единиц техники вышли на расчистку тюменских дорог от снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

350 дорожных рабочих и 450 снегоуборочных машин убирают снег на тюменских улицах. Дорожные службы работают круглосуточно из-за снегопадов. 10 марта выпало более 10 мм осадков, сообщает администрация Тюмени.

Председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин отметил, что по данным синоптиков осадки будут продолжаться, резко снизится температура. Поэтому работы не останавливаются, главная задача — сгрести снег с дорог и тротуаров к бордюрам, чтобы в городе было удобно передвигаться.

"На случай обильных осадков заключены дополнительные договоры, и дорожный парк может быть усилен. Сегодня к уборке дорог привлечено еще 15 снегоуборочных машин", – рассказал он.

Вся техника оборудована системой навигации, ее местоположение отображается в режиме реального времени на портале "Тюмень – наш дом" в разделе (баннер) "Мониторинг уборки города".

Во время снегопада дорожники проводят сплошное механизированное подметание проезжей части. Приоритет ­– магистральным дорогам, мостам и путепроводам. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и подходам к социальным учреждениям.

[CALLERY]