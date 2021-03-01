Специалисты центров занятости Тюменской области пройдут обучение в HeadHunter

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Специалисты центров занятости Тюменской области, а также соискатели и работодатели пройдут обучение в российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

Серия бесплатных обучающих вебинаров стартовала 10 марта. Первый из них был посвящен повышению эффективности службы занятости, в том числе в части оказания услуг точечного рекрутинга для работодателей.

Напомним, летом 2020 года областной департамент труда и занятости населения Тюменской области и компания HeadHunter подписали соглашение о сотрудничестве. Тюменская область стала вторым регионом, заключившим подобное соглашение.

Главная цель сотрудничества - создание нового инструмента для обеспечения работодателей квалифицированными кадрами и трудоустройства граждан с использованием возможностей государственных органов и информационных сервисов HeadHunter.

Помимо интеграции банков вакансий соглашение подразумевает организацию совместных публичных мероприятий, конференций, презентаций, конкурсов направленных на повышение информированности о мероприятиях и программах поддержки занятости в регионе.