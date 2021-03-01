  • 11 марта 202111.03.2021четверг
  • USD74,0393
    EUR87,9587
  • В Тюмени -14..-16 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Специалисты центров занятости Тюменской области пройдут обучение в HeadHunter

Общество, 17:55 11 марта 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Специалисты центров занятости Тюменской области, а также соискатели и работодатели пройдут обучение в российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

Серия бесплатных обучающих вебинаров стартовала 10 марта. Первый из них был посвящен повышению эффективности службы занятости, в том числе в части оказания услуг точечного рекрутинга для работодателей.

Напомним, летом 2020 года областной департамент труда и занятости населения Тюменской области и компания HeadHunter подписали соглашение о сотрудничестве. Тюменская область стала вторым регионом, заключившим подобное соглашение.

Главная цель сотрудничества - создание нового инструмента для обеспечения работодателей квалифицированными кадрами и трудоустройства граждан с использованием возможностей государственных органов и информационных сервисов HeadHunter.

Помимо интеграции банков вакансий соглашение подразумевает организацию совместных публичных мероприятий, конференций, презентаций, конкурсов направленных на повышение информированности о мероприятиях и программах поддержки занятости в регионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# занятость населения , обучение , работодатель

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 11.03.2021В Тобольске набирают персонал в новый аэропорт
18:16 11.03.2021Тюменцы с особенностями здоровья сыграли в боулинг
18:05 11.03.2021В Тюмени объявлен сбор помощи для бездомных кошек
17:55 11.03.2021Специалисты центров занятости Тюменской области пройдут обучение в HeadHunter