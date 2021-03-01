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В Тюмени изъяли поддельную одежду и обувь мировых брендов

Происшествия, 17:43 11 марта 2021

УМВД России по Тюмени | Фото: УМВД России по Тюмени

Около 400 штук поддельной одежды и обуви изъяли сотрудники полиции в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области

С ноября прошлого года 36-летняя женщина и ее 24-летний напарник покупали, хранили и продавали поддельную спортивную обувь и одежду под брендами популярных производителей.

Как показала экспертиза, продукция имела признаки несоответствия оригинальной, произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более 2,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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