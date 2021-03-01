Тюменская область вошла в Топ-20 регионов России по количеству телемедицинских консультаций

| Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком" | Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Аналитики сервиса СберЗдоровье определили 30 регионов России, где телемедицинские услуги пользуются наибольшим спросом.

В 2020 году за исключением Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, наиболее популярны онлайн-консультации стали у жителей Свердловской области, Краснодарского края и Самарской области. Тюменская область заняла 16 строчку в рейтинге Топ-30 регионов, жители которых наиболее часто обращались к удаленным телемедицинским консультациям.

63% пациентов предпочли общаться с врачом через чат сервиса, 23% — посредством видеосвязи, а 14% использовали аудиосвязь. Более половины всех обращений пришлось на консультации с терапевтами.

Растущий спрос на онлайн-консультации обусловлен не только пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который действовал или действует в различных регионах. Еще в 2018 году Росстат провел всероссийский опрос россиян, которые не обратились за медицинской помощью, несмотря на необходимость. По результатам, у 23,8% не было времени, а 4,5% жаловались на то, что им сложно добраться до врача лично. Телемедицинский сервис же доступен пользователям 24 часа в сутки и позволяет проконсультироваться со специалистом из удаленных от поликлиник локаций.

"Мы продолжаем наблюдать стабильный рост популярности телемедицины среди россиян. Одним из факторов роста послужила пандемия, но сейчас мы видим, что люди стали выбирать дистанционные консультации, благодаря возросшему доверию к онлайн-медицине и удобству. Возможность проконсультироваться с врачом дистанционно экономит время пациента и делает медицину более доступной — попасть на прием к специалисту высокого уровня можно не только из любого региона, но и из любой точки мира в течение нескольких минут без очередей и затраченного времени на дорогу и ожидание", - прокомментировал генеральный директор сервиса СберЗдоровье Анатолий Зингер.

По словам управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгения Светлова, современным сервисом телемедицины охотно пользуются корпоративные клиенты банка – малый, средний и крупный бизнес. Этот сервис позволяет компаниями проявить заботу о своей команде и о своих клиентах. Например, застройщики тюменского региона активно приобретают пакеты услуг и дарят годовые подписки на онлайн-консультации врачей покупателям квартир. При покупке подписок к цифровой медицине действует система скидок по программе "Все врачи онлайн - Индивидуальный доступ": 33% от 50 годовых подписок и 40% от 100 штук. Сервис позволяет получать квалифицированные услуги опытных врачей в круглосуточном режиме без траты своего времени на дорогу и очереди в поликлиниках.