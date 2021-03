Судьба криптовалюты, китайские инвестиции и IT как математика XXI века: о чем говорили на Губернаторских чтениях

О трех путях взаимодействия с китайскими партнерами, пузыре криптовалюты и самых перспективных отраслях для переквалификации кадров рассказал заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов, который на Губернаторских чтениях выступил с докладом "Российская экономика в наступающем десятилетии: риски, возможности и сценарии развития".

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец отметила, что в выступлении спикера прозвучала проблема структурных ловушек, а именно невозможность высвободить занятых из-за существующих социальных ограничений, что приводит к падению производительности труда. Она поинтересовалась, как избежать попадания в такую ловушку.

Дмитрий Белоусов подчеркнул, что мы уже находимся в такой структурной ловушке и один из вариантов, по которому Россия хочет идти, - это медленно и методично повышать производительность, постепенно рассасывая занятость. Нужно создавать новые центры экономического роста, и не готовить кадры массово, чтобы выйти из ситуации "стать сыном сталевара, если отец сталевар". "Мы должны обеспечить опцию, в которой внук сталевара станет айтишником", - заявил эксперт.

Еще один вопрос от Ольги Романец касался взаимодействия с китайскими инвесторами. Она сообщила, что представители региона много лет ведут переговоры, но инвестиций из этой страны в субъект так и не пришло. В других областях России ситуация аналогичная.

Дмитрий Белоусов отметил, что есть три пути. Во-первых, предложение должно быть очень основательным, китайцы очень заинтересованы в диверсификации. Во-вторых, договоры с этой страной - это уровень губернатора при дополнительных гарантиях Москвы о приеме инвестиций под гарантии поставок. Россия - то, что гарантирует их в ситуации нарастающего конфликта с США. "С русскими границы закрыты, политический режим понятен, поэтому мы для них - гарантированные поставщики", - заметил сотрудник РАН. Третьим путем он назвал сотрудничество с провинциями.

Нынешнюю ситуацию с криптовалютами Белоусов считает интереснейшим экономическим экспериментом, кейсом, как вкладывать в актив, который существует только благодаря доверию тех, кто вкладывает. Это - актив предельно высокой рискованности и пока доходности, он может рухнуть, но у него есть важное свойство. Криптовалюты крайне трудно отслеживаются, поэтому на них будет спрос в плане обеспечения теневого оборота активов и сделок. По мере роста контролируемой IT-экономики будет неизбежно расти и серая зона, где люди хотят уйти от абсолютной прозрачности. В любом случае пузырь криптовалюты сильно переоценен и скорректируется, уверен эксперт.

Говоря о наиболее перспективных отраслях для переквалификации кадров, он подчеркнул, что в России и в мире не хватает квалифицированных инженеров. Также востребована медицина - и теле, и обычная. В этих же рядах - эпидемиология, так как в любом случае будут расти потоки из других стран, плотность мирового населения, и то, что и откуда выйдет - вопрос отдельный, заметил Белоусов. Скорее всего, будут востребованы специалисты в области транспорта - впереди серия транспортных революций, не только связанных с беспилотниками. Также в приоритете - управление, создание и проектирование энергосетей.

"Все эти специальности сейчас - на стыке IT с предметными областями. IT-специалист, работающий с медициной, или медик, работающий с IT, - это очень важно, IT становится математикой XXI века, без которой никуда", - считает заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Дарья Казакова