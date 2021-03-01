Книга выпускников Тюменского ГМУ отмечена золотой медалью в Германии

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Книга активистов Тюменской региональной общественной организации "Ассоциация выпускников Тюменского государственного медицинского университета" о методиках здорового образа жизни, терапии и оздоровлении организма методом лечебного голодания отмечена золотой медалью на международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщает вуз.

Авторами книги "Разгрузочно-диетическая терапия у больных артериальной гипертонией" выступили выпускники вуза Станислав Муравьев, Галина Макарова, Ольга Дмитриева и Наталья Оконечникова.

В издании представлены клинические научные данные о применении одного из эффективных немедикаментозных методов лечения артериальной гипертонии – разгрузочно-диетической терапии (лечебного голодания).

По словам авторов книги, методы разгрузочно-диетической терапии отличаются тем, что пациент должен активно участвовать в процессе своего лечения – "голодать с желанием" и точно выполнять все указания лечащего врача. Такое "добровольное" голодание является для организма пациента "благоприятным стрессом", который включает механизмы саморегуляции и играет решающую роль в оздоровлении организма.

Заслуженный деятельно науки РФ, член-корреспондент РАЕ, доктор медицинских наук Алексей Кокосов (Санкт-Петербург) отметил, что книга посвящена применению разгрузочно-диетической терапии при артериальной гипертонии. Эта болезнь становится не только медицинской, но и социальной проблемой нашего времени. По словам рецензента, авторы имеют большой личный опыт в лечении таких больных.

"Станислав Муравьев и Галина Макарова являются авторами соответствующего раздела в коллективной монографии "Разгрузочно-диетическая терапия: руководство для врачей" - первой отечественной книги на эту тему. Их многолетний личный опыт успешного лечения и, фактически, реабилитации этих больных, с достаточно полной объективизацией результатов, полученных путем применения современных методов клинико-лабораторной диагностики, убедительно свидетельствуют о необходимости и возможности успешного применения РДТ у такого рода больных", - убежден профессор Кокосов.