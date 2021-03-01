Ремонт коллектора в Гилевской роще проходит без отключения водоснабжения

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Завершен первый этап восстановительных работ на ул. Вербной в районе Гилевской рощи в Тюмени, где 11 марта произошла коммунальная авария на коллекторе. Все работы проводятся без отключения тюменцев от услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает водоканал.

Более суток продолжалось восстановление целостности трубы. Характер и место повреждения коллектора подтвердили предположения специалистов о том, что причина нештатной ситуации – глубокое промерзание грунта.

"Ремонт коллектора осложнен тем, что трещина образовалась в мерзлоте, на нижней части трубы. Прежде чем устранить повреждение, нам было необходимо полностью опорожнить коллектор от стоков, на это потребовалось время", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

В работах были задействованы три бригады водоканала и девять единиц специальной техники. Самый ответственный и кропотливый этап - сварочные работы завершились утром 12 марта.

Сейчас специалисты предприятия приступили к ремонту резервного коллектора. После проведения земляных работ и оценки характера повреждения будет разработан план ремонтно-восстановительных мероприятий.