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Ремонт коллектора в Гилевской роще проходит без отключения водоснабжения

Общество, 12:13 12 марта 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Завершен первый этап восстановительных работ на ул. Вербной в районе Гилевской рощи в Тюмени, где 11 марта произошла коммунальная авария на коллекторе. Все работы проводятся без отключения тюменцев от услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает водоканал.

Более суток продолжалось восстановление целостности трубы. Характер и место повреждения коллектора подтвердили предположения специалистов о том, что причина нештатной ситуации – глубокое промерзание грунта.

"Ремонт коллектора осложнен тем, что трещина образовалась в мерзлоте, на нижней части трубы. Прежде чем устранить повреждение, нам было необходимо полностью опорожнить коллектор от стоков, на это потребовалось время", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

В работах были задействованы три бригады водоканала и девять единиц специальной техники. Самый ответственный и кропотливый этап - сварочные работы завершились утром 12 марта.

Сейчас специалисты предприятия приступили к ремонту резервного коллектора. После проведения земляных работ и оценки характера повреждения будет разработан план ремонтно-восстановительных мероприятий.

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# Гилевская роща , коллектор , Росводоканал Тюмень

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