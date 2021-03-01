Заплыв с гирями устроят тюменские моржи
Рекорд по заплыву с утяжелениями будут устанавливать тюменские моржи во время суточной эстафеты, которая пройдет на оз. Чемпионов в областном центре с 20 по 21 марта.
"Участникам с 16-килограммовыми гирями предстоит провести в воде минимум 15 минут. Наши любители зимнего плавания усиленно готовятся к этому рекорду", – рассказала председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.
А суточная эстафета – событие традиционное, каждый год собирает несколько десятков желающих. Среди любителей зимнего плавания ее называют экзаменом для моржей за прошедший сезон. Участники покажут, что они тренировались не зря.
Эстафета стартует в 12 часов 20 марта и завершится в 12 часов 21 марта.
Сейчас организаторы собирают заявки. Желающие попробовать свои силы в традиционных заплывах могут обращаться по телефону: 8-909-741-71-88.
По словам Татьяны Редькиной, событием уже интересуются моржи из Москвы, Екатеринбурга. Не исключено, что в эстафете примут участие гости из других городов.
Инна Пахомова