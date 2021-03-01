Заплыв с гирями устроят тюменские моржи

| Фото: сообщество "АквАйСпорт-Тюмень" во ВКонтакте | Фото: сообщество "АквАйСпорт-Тюмень" во ВКонтакте

Рекорд по заплыву с утяжелениями будут устанавливать тюменские моржи во время суточной эстафеты, которая пройдет на оз. Чемпионов в областном центре с 20 по 21 марта.

"Участникам с 16-килограммовыми гирями предстоит провести в воде минимум 15 минут. Наши любители зимнего плавания усиленно готовятся к этому рекорду", – рассказала председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

А суточная эстафета – событие традиционное, каждый год собирает несколько десятков желающих. Среди любителей зимнего плавания ее называют экзаменом для моржей за прошедший сезон. Участники покажут, что они тренировались не зря.

Эстафета стартует в 12 часов 20 марта и завершится в 12 часов 21 марта.

Сейчас организаторы собирают заявки. Желающие попробовать свои силы в традиционных заплывах могут обращаться по телефону: 8-909-741-71-88.

По словам Татьяны Редькиной, событием уже интересуются моржи из Москвы, Екатеринбурга. Не исключено, что в эстафете примут участие гости из других городов.

Инна Пахомова