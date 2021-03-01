Юным тюменцам предлагают создать беспилотный летательный аппарат

| Фото: детский технопарк "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте | Фото: детский технопарк "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте

Присоединиться ко Всероссийскому проекту "ПРОдрон" предлагают школьникам Тюменской области. Ребята могут создать свой собственный беспилотный летательный аппарат, а также побывать на познавательных видеоуроках, выполнить творческо-технические задания и получить призы.

"Ребят поделят на две возрастные категории – 12-14 и 15-17 лет. На проекте они узнают об истории беспилотных летательных аппаратов и сферах их применения, изучат строение и возможности современных дронов, а также поучаствуют в конкурсе", - сообщили организаторы.

Можно выбрать одну из трех номинаций. Школьникам младшей возрастной категории предлагают побороться за победу в категории "Дрон будущего". Ребятам нужно изобразить аппарат и описать, какие задачи они смогут решать и как будут выглядеть.

Попробовать собрать дрон или его макет из любых подручных средств могут участники номинации "Дрон очумелые ручки". А тем, у кого уже есть летательный аппарат, предлагают его усовершенствовать в номинации "КастомДрон".

Участвовать можно индивидуально или командой до трех человек. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф и заполнить заявку до 20 июня. Далее ребятам предлагается выполнить задание по одной или нескольким номинациям, оформить его в виде презентации или видеоролика. Главный приз проекта - поездка на Всероссийский фестиваль "ПРОдрон" в Татарстан в августе 2021 года.

Для школьников также доступны видеоуроки на сайте Корпоративного университета РДШ.

Любовь Голышева