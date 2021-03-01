Власти Тюменской области ходатайствуют о присвоении городу почетного звания

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Ходатайство о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести" направит президенту России Владимиру Путину правительство Тюменской области.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Инициатива жителей, региональной Общественной палаты и более чем 50 трудовых коллективов областной столицы о присвоении Тюмени почетного статуса получила официальную поддержку губернатора. При этом глава региона выразил уверенность в том, что областная столица достойна этого высокого звания.

"В суровые военные годы наши бабушки и дедушки, не щадя себя, трудились под девизом "Все для фронта, все для Победы!". Для них это был не лозунг, а смысл жизни. Сохранить и передать грядущим поколениям благодарную память о трудовом подвиге земляков – наш долг", – подчеркнул Александр Моор.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Евгений Бабенко