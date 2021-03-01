В Исетском районе создадут свое туристическое кольцо

из аккаунта Инвестиционного агентства Тюменской области в Instagram из аккаунта Инвестиционного агентства Тюменской области в Instagram

Туристический бренд "Золотое исетское кольцо" разработали участники стратегической сессии "Капитаны бизнеса" в Исетском районе, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram.

Кольцо пройдет через Марьино ущелье, Рафайловский монастырь и купель "Рафайловский ключик" - вода из него считается целебной. Далее по маршруту деревня Кирсанова, где сохранились традиции сибирского старообрядчества и где похоронен известный зауральский писатель Мирон Галанин. Замыкает кольцо живописное озеро Теренкуль.

В целом экотуризм участники сессии назвали одной из ключевых точек развития Исетского района. Его инвестиционные возможности обсуждали местные предприниматели, муниципальные служащие и старшеклассники. Капитаном бизнеса в Исетске выступил заместитель председателя совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области, председатель совета директоров холдинговой компании "Сибинтел" Владимир Шевчик.

Также ко встрече присоединились председатель совета директоров УК "АгроИнтел" Василий Шевчик, гендиректор этой же компании Михаил Петровец, руководители птицефабрики "Пышминская" Сергей Тимофеев и Лидия Лысова, директор подсобного хозяйства "Заречный" Сергей Козлов, руководитель ООО "РегионСнаб" Алексей Бурдуков, директор "ТюменьЛогоЦентра" Александр Низамов и руководитель первого в Тюменской области глемпинга "Морелеса" Ирина Катигарова.

Следующая стратсессия проекта "Капитаны бизнеса" состоится в Ялуторовске с участием директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова и руководителя тюменской компании "Этажи" Ильдара Хусаинова.

Евгения Шевцова