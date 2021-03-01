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Александр Моор расскажет о планах по строительству школ и детсадов в Тюменской области

Губернатор, 12:21 13 марта 2021

региональный оперативный штаб

О строительстве школ и детских садов в Тюменской области в 2021 году расскажет губернатор региона Александр Моор в прямом эфире 16 марта.

"Во время прямой линии в конце прошлого года вы много спрашивали о строительстве детских садов и школ в регионе. Расскажу в прямом эфире о принятых решениях относительно этих объектов", - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.

Эфир пройдет во Вконтакте, Одноклассниках и Instagram. Начало в 13 часов.

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# Александр Моор , детские сады , прямой эфир , строительство , школы

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