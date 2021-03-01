Специалист рассказал, какой продукт поможет избежать переедания

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Начинать прием пищи с отрубей советует врач-диетолог Алексей Ковальков. По его словам, этот продукт поможет избежать переедания, пишет РИА Новости.

Диетолог советует съедать около горсти отрубей и запивать их водой. Это даст ощущение насыщения, что позволит съесть меньше и не переедать.

Ранее Алексей Ковальков посоветовал вечером есть мясо или рыбу с сырыми овощами, а от кефира и других кисломолочных продуктов медик предложил отказаться из-за выделения инсулина. Также не следует есть на ночь каши, фрукты и медленные углеводы. Днем можно перекусить йогуртом, яблоком, а также овощами: помидорами, огурцами и болгарским перцем.