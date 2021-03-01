В Тюмени проведут техническое расследование после обрушения коллектора в районе Гилевской рощи

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

Провести техническое расследование причин аварии на канализационном коллекторе в районе Гилевской рощи поручено "Тюмень Водоканалу" на заседании комиссии по ЧС в Тюмени. По итогам специалисты предложат проектные решения по ремонту и замене участков сетей коллектора.

Напомним, 11 марта произошло обрушение канализационного коллектора в районе Гилевской рощи. Как сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук, сейчас водоотведение обоих ниток коллектора восстановлено.

"Авария спровоцирована износом инженерных сетей и погодными условиями. Специалистам поставлена задача проверить остальные отрезки коллектора, чтобы ситуация не повторилась", - отметил Руслан Кухарук.

Территорию Гилевской рощи, которая пострадала во время коммунальной аварии, и объем восстановительных работ оценит специализированная организация. Договор с ней заключат в ближайшее время.

Пока доступ в Гилевскую рощу закрыт. За ситуацией следят камеры системы "Безопасный город", усилена охрана и ежедневное патрулирование рощи.

Евгения Шевцова