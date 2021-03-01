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Авария на коллекторе в Гилевской роще в Тюмени не повлияла на водоснабжение жилых домов

Общество, 13:24 11 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аварию, связанную с обрушением канализационного коллектора в районе Гилевской рощи в Тюмени, планируется локализовать ближайшие часы.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

По его словам, сообщение об утечке из напорного коллектора поступило ночью в районе 2 часов 11 марта. После этого специалисты произвели переключение на резервный трубопровод и приступили к устранению аварийной ситуации. Однако в районе 10 часов произошло второе повреждение действующего коллектора, который находился в резерве.

"Сейчас производятся работы по устранению аварии на первом коллекторе. На втором коллекторе мы отвели стоки и после завершения работ на первом переключимся на него. Планируем сегодня эту ситуацию локализовать и в ближайшие шесть часов устранить аварию", - отметил он.

Андрей Максимов добавил, что никаких отключений коммунальных услуг в Тюмени нет, вода в домах есть. После завершения работ сотрудники "Росводоканал Тюмень" восстановят благоустройство территории.

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Специалисты полагают, что причиной аварии могло стать расхождение сварочного стыка. Предпосылкой к этому стало смещение грунтов из-за рекордно низких температур воздуха.

Любовь Голышева

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# авария , Росводоканал Тюмень

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