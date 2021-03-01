Эксперт рассказала, как предотвратить преждевременный износ аккумулятора телефона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона, озвучила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, она призывает не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном заранее и потом включать экономный режим.

"Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой", — подчеркнула Насибулина.

Эксперт предостерегает от использования "универсальных зарядок" из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки смартфона.

"Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентах. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов", — рассказала аналитик.

В случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, следует отнести смартфон в ремонт, заключила Насибулина.