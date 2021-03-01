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Жители Тобольска устроили забеги с блинами на сковородке

Общество, 18:20 14 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масленичные гулянья впервые прошли на обновленной Базарной площади и ул. Мира в Тобольске 14 марта.

Старт празднику дала игровая эстафета "Блинные гонки". Участники пробежали от Базарной площади до музея семьи императора Николая II и обратно с блинами на сковородке.

На ул. Мира перетягивали канат длиной 250 метров и весом 115 кг. Кроме того, прошли соревнования по керлингу, хоккею в валенках, состоялся блинный квест "Масленичная седмица", конкурс на лучшую куклу-чучело. Самые ловкие горожане покоряли столб с подарками. На главной сцене праздника выступили коллективы городского центра культуры и искусств.

На протяжении всего праздника на Базарной площади народ развлекали ряженные на ходулях. Можно было отведать блинов, выпечку, шашлык и выпить горячего чая.

Завершился праздник карнавальным шествием с шумовым оркестром. Участники прошли от ул. Мира до Плацпарадной площади, где сожгли чучело Масленицы.

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Евгений Новоселов

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# Масленица , Тобольск

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