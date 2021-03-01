Жители Тобольска устроили забеги с блинами на сковородке
Масленичные гулянья впервые прошли на обновленной Базарной площади и ул. Мира в Тобольске 14 марта.
Старт празднику дала игровая эстафета "Блинные гонки". Участники пробежали от Базарной площади до музея семьи императора Николая II и обратно с блинами на сковородке.
На ул. Мира перетягивали канат длиной 250 метров и весом 115 кг. Кроме того, прошли соревнования по керлингу, хоккею в валенках, состоялся блинный квест "Масленичная седмица", конкурс на лучшую куклу-чучело. Самые ловкие горожане покоряли столб с подарками. На главной сцене праздника выступили коллективы городского центра культуры и искусств.
На протяжении всего праздника на Базарной площади народ развлекали ряженные на ходулях. Можно было отведать блинов, выпечку, шашлык и выпить горячего чая.
Завершился праздник карнавальным шествием с шумовым оркестром. Участники прошли от ул. Мира до Плацпарадной площади, где сожгли чучело Масленицы.
Евгений Новоселов