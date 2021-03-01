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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени ночью горели Land Rover, Volkswagen и Renault Duster

Происшествия, 10:10 15 марта 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание привело к пожару на ул. Мельникайте в Тюмени ночью 15 марта. Сообщение поступило в МЧС в 2 часа. Иномарки загорелись неподалеку от дома № 32.

"Огонь повредил Land Rover и соседние машины – Volkswagen, Renault Duster", – рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пламя ликвидировали в 2 часа 10 минут. На месте работали восемь огнеборцев и две спецмашины.

Инна Пахомова

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , короткое замыкание

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