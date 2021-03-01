В Тюмени ночью горели Land Rover, Volkswagen и Renault Duster

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание привело к пожару на ул. Мельникайте в Тюмени ночью 15 марта. Сообщение поступило в МЧС в 2 часа. Иномарки загорелись неподалеку от дома № 32.

"Огонь повредил Land Rover и соседние машины – Volkswagen, Renault Duster", – рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пламя ликвидировали в 2 часа 10 минут. На месте работали восемь огнеборцев и две спецмашины.

Инна Пахомова