В Тюмени ночью горели Land Rover, Volkswagen и Renault Duster
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Короткое замыкание привело к пожару на ул. Мельникайте в Тюмени ночью 15 марта. Сообщение поступило в МЧС в 2 часа. Иномарки загорелись неподалеку от дома № 32.
"Огонь повредил Land Rover и соседние машины – Volkswagen, Renault Duster", – рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Пламя ликвидировали в 2 часа 10 минут. На месте работали восемь огнеборцев и две спецмашины.
Инна Пахомова