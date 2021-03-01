В Тюмени пьяный водитель чуть не погубил пассажира

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тяжелую травму получил пассажир автомобиля "УАЗ" в аварии на ул. Дамбовская в Тюмени 14 марта. Водитель был пьян.

В 20 часов 40 минут неподалеку от дома № 12 автомобиль "УАЗ" въехал в заднюю часть большегруза Volvo.

"Пострадал 36-летний пассажир "УАЗа". У него диагностировали тяжелую травму. 45-летний водитель этой машины был пьян. Показания алкотестера составили 0,49 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказали в областном управлении ГИБДД.

Известно, что автомобилист лишен права управления транспортом за пьяную езду. С 2014 года, не считая последнего случая, его четыре раза задерживали пьяным за рулем. Подлежит уголовной ответственности.

Инна Пахомова