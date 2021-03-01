В ОП РФ рассказали, чем займутся советники директоров по воспитательной работе

| Фото: департамента образования и науки Тюменской области | Фото: департамента образования и науки Тюменской области

О проекте по внедрению в школах должности советника директора по воспитательной работе рассказала глава комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

Напомним, в пилотном проекте участвуют 10 регионов. Эксперт напомнила, что полное название данной должности — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — и определяет ее функционал. Воспитание — это не конкретная технология работы, это в первую очередь среда, создающая возможности для ребят получить реальный опыт, осмыслить себя и проблемы общества, самоопределиться, считает Кравченко. При этом стоит придерживаться двух ключевых подходов к воспитанию.

"Первый — воспитание через деятельность. Уже в школе у ребенка должна быть возможность делать первые пробы в трудовой деятельности: так у него формируется ценность труда, понимание конструктивного преобразования мира вокруг себя. Этим, например, активно занимаются ребята из кружкового движения Национальной технологической инициативы — исследуют и создают новые проекты, технологии и продукты. Второй подход предполагает, что воспитание должно происходить в детско-взрослых сообществах. Правильно организованная и живая деятельность таких сообществ позволяет ребенку сформировать собственные ответы на сложные вопросы — через организацию проблемных дискуссий, проживание конкретных ситуаций, свободное обсуждение со взрослыми волнующих тем и происходит воспитание, социализация и самоопределение ребенка", - подчеркнула представитель Общественной палаты РФ.

Опираясь на сеть общественных и молодежных организаций, советникам предстоит вовлечь ребят в проекты, пригласить к участию в мероприятиях, которые позволят сформировать поколение пассионарных и неравнодушных граждан, желающих участвовать в развитии своей страны. Координатором данной работы будет Российское движение школьников, сообщили в пресс-службе ОП РФ.