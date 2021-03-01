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Проект фитнеса на дачах и огородах реализуют в районах Тюменской области

Спорт, 16:51 15 марта 2021

департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Программа "Агрофитнес", стартовавшая в Ишимском районе в 2018 году, будет распространяться на другие муниципалитеты Тюменской области, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Задача программы - с помощью определенной двигательной активности снять усталость от работы на огороде. В проекте задействованы 22 сельских поселения, в каждом сформированы группы занимающихся по 20 человек. Занятия проходят индивидуально при поддержке инструкторов.

"Я работаю по этой программе уже второй год, - рассказала инструктор по спорту Ирина Жогликова. – Хозяйственные работы – колоссальная физическая нагрузка на организм, поэтому важно владеть техникой их выполнения, чтобы не навредить здоровью. Важно, чтобы люди соблюдали режим труда и отдыха. На это и нацелены упражнения из программы".

В команде Ирины 21 человек: 11 женщин 55-79 лет и 10 мужчин 60-79 лет. На занятиях они учатся безопасной для здоровья технике выполнения работ. Большую часть упражнений люди делают на свежем воздухе.

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# Ишимский район , огород , фитнес

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