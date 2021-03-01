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Тюменских любителей поэзии приглашают к открытому микрофону

Общество, 09:25 16 марта 2021

mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Открытый микрофон "И в каждой строчке - вдохновенье" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 19 марта, начало в 15 часов. Поделиться своим творчеством и вдохновением смогут все желающие старше 12 лет, сообщает учреждение.

Мероприятие посвятят Всемирному дню поэзии 21 марта. Праздник впервые отмечался в России в 2000 году. Всемирный день поэзии – это повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, отмечают организаторы.

Запись на мероприятие по телефону: 565-300 (доб. 3061).

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# поэзия , Тюменская областная научная библиотека

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