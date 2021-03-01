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Движение большегрузов временно ограничат в Тюменской области

Общество, 16:19 15 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение большегрузов на грунтовых автодорогах Тюменской области ограничат с 12 апреля по 11 мая, сообщает главное региональное управление строительства. Ограничения вводятся на время весеннего паводка.

С 15 апреля по 14 мая ограничение введут на участках автодорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий).

Временное ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

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# ограничение движения

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